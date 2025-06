The White Lotus recensione no spoiler della serie con Jennifer Coolidge

Nel cuore delle Hawaii, "The White Lotus" di Mike White incanta con una narrazione brillante e personaggi memorabili, tra cui spicca l'irresistibile Jennifer Coolidge. Questa serie, premiata e apprezzata da critica e pubblico, svela con cattura e ironia le sfumature dell'animo umano in un contesto paradisiaco. Con una regia impeccabile e una sceneggiatura coinvolgente, ci conduce in un viaggio tra luci e ombre che lascia il segno. Scopri perché questa produzione è diventata un fenomeno televisivo mondiale.

Il geniale sceneggiatore, regista a produttore americano Mike White firma nel corso del 2021 una delle miniserie più interessanti e dense degli ultimi anni. Ambientata nel paradisiaco mondo delle Hawaii, stiamo parlando di The White Lotus che, visti gli straordinari ascolti e il plauso unanime della critica, si trasforma da miniserie autoconclusiva in serie antologica. La seconda stagione che ha debuttato su HBO (da noi in esclusiva su Sky Atlantic ) nel 2022, cambia il setting (dalle Hawaii alla nostra Taormina) e buona parte del cast e della narrazione; ma tra gli attori rimane una costante che sembra trascinarsi tutto il successo più pop di The White Lotus: l’irriverente Tanya interpretata da Jennifer Coolidge. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - The White Lotus, recensione (no spoiler) della serie con Jennifer Coolidge

