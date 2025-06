The Odyssey di Christopher Nolan | le riprese sono ancora in corso e il film è a metà strada

Le riprese di The Odyssey di Christopher Nolan sono ancora in corso, a quasi cinque mesi dall'inizio e a metà del percorso produttivo. La sua ambiziosa interpretazione dell'epico poema di Omero promette di essere un capolavoro epico, capace di catturare l'immaginazione degli spettatori di tutto il mondo. Restate sintonizzati: il viaggio cinematografico sta appena iniziando e le sorprese non sono certo finite qui.

Dopo quasi cinque mesi di produzione, The Odyssey, la nuova epopea cinematografica di Christopher Nolan, è ancora in fase di riprese. La nuova e ambiziosa produzione di Christopher Nolan, The Odyssey, è tutt'altro che vicina alla conclusione. A quasi cinque mesi dall'inizio delle riprese, il film - ispirato al celebre poema epico di Omero - risulta essere a metà del percorso produttivo. Secondo fonti vicine alla produzione, l'opera si preannuncia come una delle sfide più grandi della carriera del regista britannico. Le riprese sono iniziate a febbraio 2025, e finora si sono svolte tra il Marocco, la Grecia, l'Italia e Los Angeles.

