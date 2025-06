The Last of Us | Craig Mazin risponde ai fan su Joel e il futuro di Abby

Il mondo de "The Last of Us" continua a appassionare e sorprendere i fan: Craig Mazin, il genio dietro la serie HBO, svela in anteprima il destino di Joel interpretato da Pedro Pascal e anticipa un'inedita attenzione su Abby nella terza stagione. Un viaggio emozionante tra misteri e rivelazioni che tiene incollati gli spettatori, lasciando spazio a nuove emozioni e teorie per il futuro della saga.

Il creatore della serie HBO chiarisce il destino di Pedro Pascal's Joel, l'impatto della Stagione 2 e anticipa il focus su Abby nella Stagione 3.

