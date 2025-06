The Disciple la recensione del film indiano

Immergiti nel mondo affascinante di The Disciple, il film indiano diretto e scritto da Chaitanya Tamhane, che conquista grazie a una narrazione profonda e autentica. Presentato al Festival di Venezia 2020 e prodotto anche da Alfonso Cuarón, questa pellicola offre uno sguardo intenso sulla ricerca dell’identità musicale in un contesto ricco di emozioni e sfide. Scopri come Tamhane riesca a intrecciare talento artistico e realismo sociale, regalando un’esperienza cinematografica indimenticabile.

The Disciple, film indiano in streaming su Netflix, è firmato nella regia e nello script da Chaitanya Tamhane. Il regista l’ha presentato nella selezione del Concorso del Festival di Venezia 2020, dopo essere stato reduce dall’esperienza del lavoro svolto assieme ad Alfonso Cuarón (che l’ha voluto in prima persona al suo fianco e che figura tra i produttori di quest’opera) sul set di Roma. Recensione di The Disciple. Tamhane, alla sua seconda regia dopo il Court del 2014, vincitore tra l’altro del premio al Miglior Film proprio a Venezia nella sezione Orizzonti, The Disciple si configura come un’opera più complessa e stratificata rispetto alla precedente. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - The Disciple, la recensione del film indiano

