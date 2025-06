The Apothecary Diaries | l’ultimo agghiacciante episodio

L'ultima puntata de "The Apothecary Diaries" ci ha lasciato senza fiato, immergendoci in un vortice di intrighi e misteri. Maomao, prigioniera di Shenmei, si trova al centro di un complotto per ottenere l’immortalità, tra pericoli e segreti oscuri. La tensione cresce, e il destino della giovane speziale pende da un filo sottile. Cosa accadrà ora? Le sorprese sono dietro l’angolo, e il viaggio è tutt’altro che finito.

Le vicende della nostra Maomao si susseguono senza sosta, rendendo l'anime Il monologo della speziale sempre più turbolento e, talvolta, cupo. Maomao è tenuta prigioniera da Shenmei, madre della consorte di alto rango Loulan, che con lei complotta contro l'Imperatore. Nell'ultimo episodio, uscito ieri su Crunchyroll, vediamo la speziale alle prese con i tentativi di preparazione di un farmaco per Shenmei, che vuole ottenere la giovinezza eterna. Purtroppo, il tentativo di fuga organizzato dal piccolo Xiangyu non va a buon fine, e Maomao finisce in guai seri: come punizione, viene scortata della cosiddetta "fossa dei serpenti", una stanza in cui, insieme alla ragazza, chiudono (appunto) serpenti, ragni e piccoli altri animali velenosi.

In questa notizia si parla di: Episodio Apothecary Diaries Agghiacciante

