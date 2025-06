The America Party il nuovo partito di Elon Musk che fa sul serio contro Donald Trump | Il popolo si è espresso Questo è destino

L'America Party, il nuovo sogno politico di Elon Musk, sta facendo parlare di sé, sfidando apertamente Donald Trump e il panorama tradizionale. Ma quanto c’è di serio in questa mossa? Il popolo americano ha espresso il suo giudizio, lasciando spazio a un futuro tutto da scrivere. Tra provocazioni e strategie, Musk si prepara a mettere in discussione le certezze: il destino di questa bislacca corsa politica è ancora tutto da decifrare.

The America Party. Non è chiaro quanto Elon Musk faccia sul serio o se si tratta dell'ennesima provocazione, ma è questo il nome che ha scelto per il suo nuovo partito politico. Fortuna ha voluto che, almeno in questo caso, non abbia piazzato una X nel nome (come ha fatto per molte sue aziende). A quel punto si sarebbe avvicinato troppo alla famosa pellicola del 1998 dedicata al tema della tensione sociale e del razzismo negli Stati Uniti. Sta comunque di fatto che, post dopo post e polemica dopo polemica, l'imprenditore australiano ormai ex amico del presidente Usa Donald Trump, ha messo nero su bianco le proprie intenzioni.

