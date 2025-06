The Amazing Spider-Man | tutto quello che c’è da sapere sul film

Se sei appassionato di avventure mozzafiato e supereroi intramontabili, non puoi perdere questa sera su Italia 1 alle 21:20 "The Amazing Spider-Man" (2012), diretto da Marc Webb. Scopri la sorprendente storia di Peter Parker, tra misteri familiari e poteri straordinari, in un film che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Pronto a immergerti nell’universo di Spider-Man? Ecco tutto quello che c’è da sapere!

The Amazing Spider-Man: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, sabato 7 giugno 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Amazing Spider-Man, film del 2012 diretto da Marc Webb. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il piccolo Peter Parker scopre che lo studio di suo padre, Richard, è stato svaligiato, quindi lui e sua moglie Mary Parker raccolgono dei documenti nascosti, portano il figlio a casa degli zii paterni, Ben e May Parker, e poi misteriosamente se ne vanno. Dopo essere rimasto orfano a causa di un misterioso incidente aereo che uccide i suoi genitori, Peter cresce a casa degli zii. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - The Amazing Spider-Man: tutto quello che c’è da sapere sul film

The amazing Spider-Man, film su Italia1: trama, attori e cast - Questa sera, sabato 7 giugno, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film The amazing Spider-Man. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo. The amazing Spider-Man ... Scrive msn.com

The Amazing Spider-Man: tutto quello che c'è da sapere sul film - In questi giorni la Sony ha fatto di tutto per tenere alto l'interesse nei confronti di The Amazing Spider ... si preannuncia come uno Spider-Man molto diverso da quello di Sam Raimi. Per cominciare ... Secondo fantascienza.com

The Amazing Spider-Man 3, il co-sceneggiatore torna sul film mai realizzato - Cosa ne è stato di quei film? A raccontare di ... Mi sono fermato al due, per me era tutto”. Pur avendo riscosso successo al botteghino, The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro non ... comingsoon.it scrive

