Tess ribatte a Vabonesi | Eolico mai idoneo sull’Appennino

Tess ribatte alle affermazioni di Valbonesi, sottolineando come gli impianti eolici industriali siano incompatibili con i crinali appenninici, considerati aree non idonee. La coalizione ambientale e il Gruppo civico Salviamo l’Appennino faentino-forlivese rilanciano il loro messaggio: la tutela del paesaggio e dell’ecosistema non può essere sacrificata per progetti energetici. È tempo di ascoltare le voci locali e proteggere il nostro patrimonio naturale.

"I crinali appenninici sono aree non idonee agli impianti eolici industriali’. Questo il lapidario titolo della coalizione ambientale Tess (Transizione energetica senza speculazione) con il Gruppo civico Salviamo l’Appennino faentino-forlivese, che con un articolato comunicato replica alle dichiarazioni espresse lo scorso 3 giugno dal consigliere regionale dell’Emilia-Romagna Daniele Valbonesi. Tess, che aggrega 111 comitati e diverse delegazioni territoriali di note associazioni ambientaliste, come Italia Nostra e Wwf, contesta al consigliere l’affermazione che la linea della Regione per gli impianti industriali Fer preveda di ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tess ribatte a Vabonesi: "Eolico mai idoneo sull’Appennino"

