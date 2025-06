Terzo mandato si riparte FdI vuole accelerare E De Luca elogia Meloni

Nella sfida per superare il limite dei due mandati, si scatenano scene inaspettate e colpi di scena politici. Tra applausi sorprendenti come quello di De Luca a Meloni e la corsa di FDI a accelerare, il panorama italiano si prepara a nuovi capitoli di una politica in evoluzione. La partita è aperta e il futuro si annuncia tutto da scrivere: chi avrà la meglio?

Nella lotta per conquistarsi un posto al sole rompendo il tetto dei due mandati, si assiste a scene che nessuno avrebbe mai immaginato. Ad esempio, gli applausi del governatore uscente della Campania, Vincenzo De Luca (Pd), alla premier: "Credo che sia una prova, ancora una volta, di intelligenza politica di Meloni. La vicenda delle Regioni rischia di lacerare la coalizione di centrodestra. Se la Lega perde Veneto e Lombardia, ha perduto la ragione sociale". Ma che l’apertura fatta giovedì da Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di FdI, sia un varco o uno spiraglio è ancora da dimostrare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

