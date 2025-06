Terzo mandato per i governatori | il petardo di FdI nelle mani di Calderoli Pd in tilt in Campania

Il dibattito sul terzo mandato per i governatori incendia il panorama politico italiano, con Fratelli d’Italia che rilancia la proposta caldeggiata da Giovanni Donzelli e sostenuta da Ignazio La Russa. Un’idea che ha fatto esplodere gli animi, ma ora si apre un nuovo capitolo: quali saranno le conseguenze di questa mossa strategica? La politica italiana si prepara a un futuro ricco di sorprese e colpi di scena.

