Terzo mandato De Luca | Parlare con Schlein? Ho distribuito i sacramenti pentitevi! – Video

In un clima di tensione politica e riflessioni spirituali, Vincenzo De Luca si confronta con Elly Schlein sul terzo mandato e l’attuale scenario governativo. Tra battute ironiche e inviti alla penitenza, il governatore campano invita a considerare le questioni serie, anche alla vigilia di domenica. Un dialogo che unisce politica e fede, sottolineando come, in tempi complessi, sia fondamentale mantenere un approccio serio e consapevole.

(Adnkronos) – Un incontro con Elly Schlein per parlare del Terzo mandato, dopo l’apertura del governo? “Lei arriva tardi, ho appena distribuito i sacramenti, virtuali. Siate cristiani praticanti, o cristiani assunti. Siamo alla vigilia di domenica, siamo davanti a santa Maria Maggiore, pensate alle cose serie. Pentitevi!”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

