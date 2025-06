terzo mandato ai governatori salvini spinge e tajani frena il dibattito

L'apertura di Fratelli d'Italia al terzo mandato ai governatori ha scatenato un acceso dibattito interno e tra gli alleati. Salvini spinge con decisione, mentre Tajani tenta di frenare, creando una delicata tela di tensioni e strategie. Tra resistenze e incertezze, il centrodestra si prepara a un confronto cruciale. In FdI, alcuni membri timidamente fanno notare che...

All'indomani dell'apertura di Fratelli d'Italia al terzo mandato il tavolo nazionale del centrodestra sulle candidature per le regionali, che sembrava già pronto, non sembra sul punto di partire. Le resistenze sono molte. La scelta dei nomi da opporre al centrosinistra appare ancora in salita, per questo vige una certa prudenza e tutti guardano a Meloni e Tajani per capire che mosse hanno in serbo. In FdI c'è chi timidamente fa notare che nell'impianto del premierato si prevedono due mandati per il presidente del Consiglio che a questo punto o vengono portati a tre o ci si troverebbe con un premier che sta in carica meno di un governatore. 🔗 Leggi su Iltempo.it