Terrore in via Rizzoli a Bologna | armato di coltello distrugge le vetrine fermato dai passanti Video

Un episodio inquietante scuote Bologna nella notte: un uomo armato di coltello semina il panico in via Rizzoli, distruggendo vetrine e minacciando la sicurezza dei cittadini. Intervento tempestivo dei passanti ha evitato conseguenze più gravi, mettendo fine a un momento di terrore sotto le Due Torri. La vicenda evidenzia ancora una volta l'importanza della vigilanza e della solidarietà cittadina.

Bologna, 7 giugno 2025 – Semina il panico tra i passanti in via Rizzoli armato di un coltello a farfalla, poi sradica una maniglia di un negozio e inizia a colpire le vetrine. Non è tutto. Si dirige verso la pizzeria Gingio dove cerca di entrare, ma i dipendenti si chiudono dentro. E' accaduto questa notte, intorno all'una, in via Rizzoli, proprio sotto le Due Torri. 'Protagonista' un cittadino italiano di 28 anni, bloccato prima dai passanti e poi disarmato e preso dalla polizia pochi minuti dopo. Il fatto. Tutto ha inizio verso l'una, quando il ragazzo, visibilmente in stato di alterazione, si aggira per via Rizzoli con un coltello a farfalla.