Terrore in strada donna accoltella i passanti | uccisa dalla polizia

Un episodio di pura paura scuote il cuore di Monaco di Baviera: una donna armata di coltello ha seminato il panico tra i passanti, lasciando dietro di sé un sentiero di paura e confusione. La pronta reazione della polizia, che ha aperto il fuoco, ha evitato conseguenze peggiori, ma l'evento solleva interrogativi su sicurezza e motivazioni. Restate con noi per scoprire gli ultimi sviluppi di questa drammatica vicenda.

Attimi di terrore nel centro di Monaco di Baviera, dove una donna ha seminato il panico armata di coltello, colpendo alcuni passanti in pieno giorno. La polizia è intervenuta con rapidità, aprendo il fuoco per fermarla: la donna è stata colpita e, secondo quanto riferito dalla Bild, è morta poco dopo il trasporto in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di una cittadina bulgara, già nota alle autorità locali per problemi psichiatrici. Le sue condizioni al momento dell’attacco non sono ancora state chiarite. L’episodio si è consumato in pochi istanti e ha provocato un’ondata di panico tra i presenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it