Terribile incidente in autostrada l’impatto è tremendo | muore sul colpo ferito il collega

Un dramma ssi è verificato in autostrada, infatti un terribile incidente ha causato la morte di un uomo di 61 anni. La vittima stava per ritornare a casa dopo una giornata di lavoro ed era in compagnia di un collega, quando l’automobile che stava guidando si è schiantata violentemente contro il guardrail. Per il lavoratore non c’è stato nulla da fare, infatti l’incidente in autostrada gli è stato fatale ed è morto sul posto, prima che potesse essere trasferito in ospedale. Ferite gravi per il collega di lavoro di 65 anni, trasportato d’urgenza nel nosocomio per ricevere le cure necessarie. Leggi anche: Si schianta pullman in autostrada: 56 persone a bordo, attivata emergenza sanitaria Tragedia in autostrada, Pasquale muore dopo una giornata di lavoro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Auto contro il guardrail in autostrada a Castellammare: Pasquale Cavallaro morto a 61 anni, grave un collega - L'incidente si è verificato ieri sull'Autostrada A3: Pasquale Cavallaro era alla guida di un'auto quando, all'altezza di Castellammare di Stabia, ha impattato ... Da fanpage.it

Incidente in autostrada: muore Pasquale Cavallaro, netturbino di Salerno Pulita - Tragico incidente in autostrada tra i caselli di Pompei e Castellammare di Stabia dell'A3 da Salerno a Napoli, muore 61enne stabiese. La Procura di Torre Annunziata ha aperto ... Scrive msn.com

