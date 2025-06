Terremoto ai Campi Flegrei | scossa di magnitudo 2 5 alle 21 45 avvertita a Napoli e Pozzuoli

Una lieve scossa di terremoto ha scosso i Campi Flegrei nella serata del 7 giugno, alle 21:45, con una magnitudo di 2.5. L’epicentro è stato localizzato nell’area costiera di Pozzuoli, e l’evento è stato avvertito chiaramente a Napoli e Pozzuoli. Mentre si monitora la situazione, è fondamentale restare informati e preparati. Continua a leggere per tutti i dettagli e le ultime novità sulla sicurezza.

Scossa di terremoto nella serata del 7 giugno: magnitudo 2.5, epicentro localizzato a Pozzuoli area costiera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Forte Scossa di Terremoto a Napoli, avvertita anche in tutta la provincia. - Una forte scossa di terremoto ha colpito Napoli, avvertita chiaramente anche in tutta la provincia. I Campi Flegrei hanno tremato, provocando preoccupazione tra i residenti.

Nuova scossa di #terremoto di magnitudo 3,2 in serata (19.31) nell'area dei #CampiFlegrei, nelle vicinanze della Solfatara di Pozzuoli. La scossa, ad una profondità di 2 km, è stata avvertita anche a Pianura, Bagnoli e Quarto.

Sciame sismico ai #campiflegrei , la scossa più forte di magnitudo 4.4. Scuole chiuse a #Pozzuoli https://askanews.it/2025/05/13/terremoto-di-magnitudo-4-4-ai-campi-flegrei/… - #Napoli #Terremoto

Terremoto ai Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 2.8 avvertita a Napoli e Pozzuoli alle 18.59 - Oggi giornata senza pace per i Campi Flegrei: una nuova scossa, intensa, è stata avvertita alle 18.59 nella caldera del supervulcano partenopeo. Riporta fanpage.it

Terremoto in provincia di Napoli, in Campania, a Pozzuoli. Magnitudo 3.2. Ecco qui i dettagli - Il 06 Giugno 2025 ore 19:31 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 e profondità 2.2 km a Pozzuoli (NA). Leggi qui per approfondire. Secondo la scala Richter, un evento sismico di ... Segnala ilmeteo.it

