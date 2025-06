Terraforma Exo 2025 | ascoltare il mondo per immaginare il futuro

Terraforma Exo 2025 invita a ascoltare il mondo per immaginare il futuro. Partendo da Milano, attraversa Roma e Palermo, unendo città e culture in un evento di musica elettronica d’avanguardia e riflessione culturale. Un festival che non solo fa vibrare, ma anche stimola un dialogo tra musica, ecologia e territorio, trasformandosi in un’esperienza collettiva e politica. Ascolta, partecipa e contribuisci a plasmare il domani.

Un suono che parte da una delle metropoli più dinamiche, Milano, e poi si spinge verso Roma e Palermo, Terraforma Exo 2025 – di cui Linkiesta Etc è media partner – è un festival di musica elettronica d’avanguardia, ma è anche un progetto culturale che mette in dialogo musica, ecologia, e consapevolezza del territorio. Un evento che si propone come esperienza collettiva e politica, dove il suono diventa un medium per leggere il presente e re-immaginare il futuro. Fin dalla sua nascita, l’evento ha orientato la propria ricerca verso un’idea di sostenibilità ambientale e sperimentazione sonora. La sua evoluzione in Terraforma Exo riflette un ampliamento di questa visione: «Exo si muove come un organismo agile, che si adatta ai luoghi ma che anche li trasforma, attivando nuove relazioni tra persone e luoghi – racconta a Linkiesta Etc Ruggero Pietromarchi, direttore artistico e founder di Terraforma – In un tempo in cui gli spazi urbani stanno cambiando radicalmente, crediamo che un evento culturale debba essere anche un gesto infrastrutturale: capace di generare connessioni, di dare nuova forma all’abitare collettivo, di promuovere modelli di convivenza sostenibili. 🔗 Leggi su Linkiesta.it