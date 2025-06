Terracina spaccio di cocaina in un locale pieno di giovanissimi | 3 anni di divieto per il pusher col coltello

Un giovane di Terracina finisce sotto i riflettori per un grave episodio di spaccio di cocaina in un locale frequentato da giovanissimi. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto e a una decisione drastica: tre anni di divieto di accesso ai locali pubblici per il pusher, che si è mostrato armato di coltello. Un episodio che solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei nostri giovani e sulla lotta al degrado urbano.

Un giovane di Terracina arrestato per spaccio di droga, vietato accesso ai locali pubblici per 3 anni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Terracina, spaccio di cocaina in un locale pieno di giovanissimi: 3 anni di divieto per il pusher col coltello

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Terracina Spaccio Anni Cocaina

Terracina, spaccio di cocaina in un locale pieno di giovanissimi: 3 anni di divieto per il pusher col coltello - Un giovane di Terracina è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e gli è stato imposto il divieto di frequentare locali pubblici per 3 anni. Il provvedimento è stato emesso dal Questore ... Secondo virgilio.it

Questura di Latina vieta l’ingresso nei locali pubblici a un giovane sorpreso con droga a Terracina - La questura di Latina vieta a un giovane di Terracina sospettato di spaccio l’accesso ai locali pubblici del centro per tre anni, rafforzando i controlli sulla movida e la sicurezza cittadina. Da gaeta.it

Spaccio davanti a un locale: il pusher sorpreso con la droga nello zaino - Gli accertamenti condotti dalla questura hanno portato a emettere un Dacur, o Daspo urbano, nei confronti di un uomo di Terracina ... Da latinatoday.it

Operazione Giove a Terracina: 18 arresti per spaccio ed estorsione