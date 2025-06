Terni minaccia e spintona i carabinieri | bloccato ed arrestato grazie all’utilizzo del taser

Un episodio di pura tensione scuote Terni: un uomo di cinquantenne, opponendosi con veemenza ai carabinieri intervenuti, ha minacciato e spinto gli agenti nel corso di un intervento notturno. La situazione si è aggravata fino all’utilizzo del taser per bloccare e arrestare il soggetto, reso irrefrenabile dalla sua resistenza. Un triste episodio che mette in luce l’importanza della tutela dell’ordine pubblico e la professionalità delle forze dell’ordine.

Un cinquantenne è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i fatti risalgono alla nottata tra martedì 3 e mercoledì 4 giugno. A seguito della richiesta di un cittadino i militari sono intervenuti in piazza della Pace, poiché. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, minaccia e spintona i carabinieri: bloccato ed arrestato grazie all’utilizzo del taser

Carabinieri Arrestato Terni Minaccia

