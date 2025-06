Terni casa vacanze Don Bosco verso la rinascita | Una grande festa per rivivere le emozioni di Cittareale

Terni Casa Vacanze Don Bosco si prepara a rinascere, offrendo un’occasione unica per rivivere le emozioni di un luogo magico che custodisce ricordi indelebili. Con il supporto del parroco Don Paolo Carloni e della parrocchia Immacolata Concezione, si avvia una grande festa incentrata sulla valorizzazione di un patrimonio di emozioni e tradizioni. La giornata promette di essere un momento speciale di condivisione e rinascita, invitando tutti a partecipare e riscoprire la magia di questo angolo di cuore.

Rivivere le emozioni di un posto 'magico' che evoca ricordi indelebili. Il parroco Don Paolo Carloni ed i suoi collaboratori della parrocchia Immacolata Concezione, hanno attivato una raccolta di adesioni propedeutica all'organizzazione di una giornata presso la casa vacanze Don Bosco di.

