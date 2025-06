Teramo 65enne massacrato con pugni e bastonate | denunciato marocchino

Una violenta aggressione a Teramo ha lasciato un uomo di 65 anni massacrato di botte, mentre un marocchino è stato denunciato. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza e della prevenzione, considerando che l’aggressore aveva già precedenti e un ammonimento in corso. È fondamentale approfondire le cause e adottare misure efficaci per garantire la tranquillità delle comunità.

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona e destinatario di un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Teramo, 65enne massacrato con pugni e bastonate: denunciato marocchino

