Ter Stegen in Serie A | via libera del Barcellona

Il futuro di Ter Stegen potrebbe scrivere una nuova pagina in Serie A: il portiere tedesco, libero di partire dal Barcellona senza opporsi, potrebbe presto approdare nel nostro campionato. Dopo una stagione ricca di successi, i catalani sono pronti a rivoluzionare la rosa, e il suo addio apre scenari interessanti. Con Szczesny ormai vicino alla conferma, l’attenzione si sposta sul possibile arrivo di un grande nome tra i pali italiani e internazionali.

Il tedesco potrebbe lasciare i catalani durante l’estate e c’è una possibilità di vederlo nel nostro campionato. Il Barcellona non si opporrà alla sua cessione È un Barcellona che ha voglia di cambiare molto nonostante una stagione importante. Secondo le informazioni di Sport, i catalani si presenteranno con un volto diverso da quello avuto fino ad oggi ed è possibile anche un cambio in porta. Szczesny si avvicina verso la conferma mentre per ter Stegen il suo addio è sempre più probabile. Stando al quotidiano spagnolo, il portiere tedesco non rientra più nei piani del club catalano e non è da escludere che si possa decidere di salutare per iniziare una nuova esperienza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ter Stegen in Serie A: via libera del Barcellona

