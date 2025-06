Tenta il furto e aggredisce un lavoratore | i dipendenti Esselunga scioperano in solidarietà Non ne possiamo più

La spirale di tensioni e proteste nel settore commerciale si fa sempre più intensa. Questa mattina, i dipendenti del punto Esselunga di via Novoli hanno scioperato in solidarietà, reagendo a un episodio inquietante: un tentativo di furto accompagnato da un'aggressione a un lavoratore. Due blocchi di protesta, uno già concluso e l’altro in programma, testimoniano la crescente insoddisfazione e la volontà di difendere dignità e sicurezza sul lavoro. Si tratta soprattutto di un atto dimostrativo per ribadire, ancora una volta, che...

Due scioperi, da mezz’ora l’uno, dei lavoratori del punto vendita Esselunga di via di Novoli. Il primo si è tenuto questa mattina, sabato 7 giugno all’interno del negozio. Il secondo è previsto dalle 17 alle 17.30. “Si tratta soprattutto di un atto dimostrativo per ribadire, ancora una volta, che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Tenta il furto e aggredisce un lavoratore: i dipendenti Esselunga scioperano in solidarietà. “Non ne possiamo più”

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Esselunga Tenta Furto Aggredisce

Ruba e poi aggredisce i vigilanti: arrestato - È accaduto domenica pomeriggio, verso le 18, al negozio Esselunga, in viale Timavo a ... Negli ultimi giorni sono stati diversi i furti avvenuti ai danni di esercizi commerciali, seguiti da ... Lo riporta msn.com

Firenze, tentano furto al furgone portavalori di fronte all'Esselunga di via Canova: fermati un 20enne e una 17enne - Lei livornese, lui milanese: presi dopo aver provato a forzare con delle forbici la serratura del portellone del portavalori parcheggiato, nascondendosi dietro ad una siepe ... Riporta corrierefiorentino.corriere.it

Ruba alcolici all’Esselunga, poi tenta furto auto - L'allarme è scattato verso le 2.30, quando il vigilante dell'Esselunga di via Pitteri ha chiesto aiuto al 112 spiegando che un uomo era appena fuggito dal supermercato dopo aver rubato gelati e ... Segnala affaritaliani.it

Ruba all'Esselunga e aggredisce un'addetta arrestato Prelevata merce per un valore di 800 euro