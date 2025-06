Tenta di togliersi la vita ma i carabinieri lo salvano | la commovente lettera di ringraziamento

Un'azione tempestiva e umana ha fatto la differenza: i carabinieri di Paternò sono intervenuti in modo decisivo, salvando una vita da un gesto estremo. La loro prontezza ha ispirato una commovente lettera di ringraziamento, testimonianza di gratitudine e speranza. Questa vicenda ci ricorda quanto il coraggio e l’umanità siano fondamentali nelle sfide più dure, facendo emergere il valore insostituibile di chi sceglie di fare la differenza.

Alcuni giorni fa, una telefonata giunta alla centrale operativa dei carabinieri di Paternò ha segnalato una situazione estremamente critica in un’abitazione di Santa Maria di Licodia. All’altro capo della linea, una voce concitata chiedeva aiuto per un uomo in fin di vita. L'operatore ha. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Tenta di togliersi la vita, ma i carabinieri lo salvano: la commovente lettera di ringraziamento

