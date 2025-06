Tennis Roland Garros | per Sisal Sinner e Alcaraz appaiati in quota a 190

Il Roland Garros si prepara a entrare nella storia, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz pronti a scrivere un nuovo capitolo del tennis mondiale. Dopo cinque anni di dominio dei Big Three, la scena si apre a una generazione fresca ed entusiasmante, con quota pari a 190 per entrambi i giovani campioni. Questa finale rappresenta non solo un match, ma il futuro di uno sport in continua evoluzione, e la scena è tutta per loro.

(Adnkronos) – La Sfida. Quella con la S maiuscola. Quella che, per i prossimi 10 anni salvo imprevisti, potrebbe dominare la scena del tennis mondiale. Ai leggendari Big Three (Djokovic, Federer e Nadal, in rigoroso ordine alfabetico), si è sostituito un binomio che domenica, sul Philippe Chatrier, gioca la prima finale Slam: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfidano per il trono del Roland Garros. Erano cinque anni che le prime due teste di serie del torneo non approdavano all’atto conclusivo di Parigi: allora fu Rafa Nadal a imporsi nettamente su Nole Djokovic. Se, a inizio torneo, Carlitos partiva con i favori del pronostico, adesso si viaggia su un binario di totale equilibrio sebbene l’erede del mancino di Manacor sia il campione in carica in Francia: gli esperti Sisal, infatti, vedono Sinner e Alcaraz appaiati in quota a 1,90 per centrare, rispettivamente, il quarto e il quinto Slam della carriera. 🔗 Leggi su Seriea24.it

