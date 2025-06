Tennis inizia la stagione sull’erba! Il calendario di tutti i tornei ATP e WTA fino a Wimbledon

La stagione su erba del tennis mondiale sta per prendere il via, con tre settimane di emozionanti tornei ATP e WTA che anticipano il grande appuntamento di Wimbledon, in programma dal 30 giugno al 13 luglio. Un susseguirsi di sfide che promettono spettacolo e colpi sorprendenti, preparando i giocatori alla gloria del Grand Slam più prestigioso. Scopriamo insieme le tappe principali di questo affascinante percorso sull’erba.

E’ alle porte la stagione su erba per il tennis mondiale: tre settimane di tornei ATP e WTA che faranno da preludio al terzo torneo stagionale del Grand Slam, ovvero Wimbledon, in programma dal 30 giugno al 13 luglio, con le qualificazioni previste dal 23 al 26 giugno. Differenti le scelte dei calendari ATP e WTA. Per gli uomini due delle tre settimane che faranno da preludio a Wimbledon vedranno andare in scena dei tornei di categoria ATP 250, inframmezzate da una settimana riservata a due tornei ATP 500. Le donne, al contrario, avranno la possibilità di scegliere ogni settimana se partecipare ad un torneo di categoria WTA 500 o WTA 250. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tennis, inizia la stagione sull’erba! Il calendario di tutti i tornei ATP e WTA fino a Wimbledon

In questa notizia si parla di: Wimbledon Tennis Stagione Erba

Wimbledon 2025, il programma completo del torneo di tennis - Wimbledon 2025 si preannuncia come l'evento estivo più atteso dagli amanti del tennis. Il prestigioso torneo, il più antico al mondo, inizierà il 23 giugno con i turni di qualificazione, per entrare nel vivo dall'30 dello stesso mese.

Dove giocano gli italiani sull'erba? Da Sinner a Musetti e Berrettini: i programmi. Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli: ecco gli impegni sull'erba https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Atp_Tennis/100266/dove-giocano-gli-italiani-s Partecipa alla discussione

La rinuncia post infortunio di #Berrettini a Parigi era nell'aria. Tornerà al top sull'erba dove rimane uno dei più forti al mondo. A Wimbledon un anno fa ha giocato la partita più bella di sempre per potenza tra due italiani. Lo aspettiamo nel Tempio. Lui e Jannik Partecipa alla discussione

Dove giocano gli italiani sull'erba? Da Sinner a Musetti e Berrettini: i programmi - Una volta terminato il Roland Garros sarà tempo di passare sull'erba. Stagione che culminerà nell'evento principale di Wimbledon in calendario quest'anno da lunedì 30 giugno con la finale maschile pro ... Si legge su msn.com

Nick Kyrgios rinuncia alla stagione sull’erba: addio a Wimbledon per l’australiano - Niente da fare. Nick Kyrgios non tornerà a giocare sui prati dei tornei di tennis più importanti quest'anno. Dopo aver dato forfait nel Roland Garros, il ... Segnala oasport.it

Berrettini, il calvario continua: rinuncia a Stoccarda e Wimbledon è a rischio. L’addio a Ferrara fa discutere - Matteo Berrettini cancella l'iscrizione dal torneo di Stoccarda e anche Wimbledon è a rischio: il romano si separa da Umberto Ferrara, l'ex preparatore di Sinner ... Segnala sport.virgilio.it

Tennis | Serena fa poker sull'erba