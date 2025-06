Tennis ecco le campionesse Toscane Under 18

Le giovani campionesse toscane under 18 brillano ancora una volta, dimostrando talento, passione e determinazione. Il Tennis Club Castiglionese si conferma una fucina di grandi promesse, portando a casa il titolo toscano per il secondo anno consecutivo. Un risultato che riempie di orgoglio tutta la comunità e che ispira le future generazioni di tenniste. Le ragazze sono pronte a scrivere nuovi capitoli di successo nel panorama sportivo regionale.

Arezzo, 7 giugno 2025 ‚ÄstCampionesse Toscane Under 18. Il Tc Castiglionese per il 2¬į anno consecutivo sul tetto della Toscana! ‚ÄúCongratulazioni alla squadra Under 18 femminile del Tennis Club Castiglionese per la conquista del titolo Toscano a squadre 2025 bissando quello del 2024. A Francesca, Irene; Agnese e al Maestro Nicola le mie pi√Ļ vive congratulazioni‚ÄĚ. Ecco le congratulazioni del sindaco Mario Agnelli alle neo campionesse toscane under 18 del TC Castiglionese che per il secondo anno consecutivo conquistano il titolo, confermandosi una realt√† solida e vincente del tennis giovanile regionale! ‚ÄúUna vittoria che profuma di storia e di orgoglio‚ÄĚ afferma il presidente del Tennis Club, Giuseppe Pianaccioli. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Tennis, ecco le campionesse Toscane Under 18

