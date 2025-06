Tennis Coco Gauff regina di Parigi

Coco Gauff conquista Parigi e si consacra regina del Roland Garros! Dopo una battaglia emozionante di oltre due ore, la giovane campionessa americana dimostra tecnica impeccabile e tenacia infinita, superando alla grande la numero uno del mondo Aryna Sabalenka. Questa vittoria segna il suo secondo titolo Slam e un passo decisivo nel suo brillante cammino tennistico. La sua determinazione e abilità promettono ancora grandi successi nello sport mondiale.

18.25 Coco Gauff è la nuova regina di Parigi. Con una splendida rimonta, senza disunirsi dopo aver perso il 1° set in volata al tie-break, la ventenne americana batte in finale la numero uno del mondo Aryna Sabalenka (dopo 2 ore e 40 minuti di gioco) e conquista il 2° titolo Slam in carriera,il 10° complessivo. Punteggio 6-7 6-2 6-4. Forte tecnicamente, solida mentalmente, la tennista di Atlanta (n.2 Wta) decolla nel secondo parziale, complice una Sabalenka diventata via via più fallosa Sfuma per la bielorussa il 4° Slam. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

