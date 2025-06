tenda summer school junior alla scoperta del gioco del teatro nel territorio

Pronti a vivere un'estate all'insegna della creatività e dello spettacolo? La Tenda Summer School Junior apre le sue porte ai giovani talenti della provincia di Ferrara, offrendo un'opportunità unica di scoprire il magico mondo del teatro e del gioco. Attraverso laboratori coinvolgenti e location suggestive, i ragazzi potranno esprimere se stessi, socializzare e lasciarsi sorprendere: un'esperienza indimenticabile che accenderà la loro passione per il palcoscenico e oltre.

E' ai blocchi di partenza la nuova edizione della Tenda Summer School Junior, campus in cui bambini e ragazzi della provincia di Ferrara incontreranno, spesso per la prima volta, il mondo della recitazione, del teatro e della società creativa. Campus e laboratori si svolgono in alcuni dei luoghi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it