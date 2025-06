Temptation Island ex protagonista annuncia la sua seconda gravidanza!

Una nota ex protagonista di Temptation Island annuncia la sua seconda gravidanza, ecco tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Temptation Island, ex protagonista annuncia la sua seconda gravidanza!

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Temptation Island Protagonista Annuncia

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Temptation Island, ex protagonista annuncia la sua seconda gravidanza! - Mentre sta per tornare in onda Temptation Island con una nuova stagione, ma nel frattempo si torna a parlare di una nota protagonista della seconda edizione del reality show condotto da Filippo ... Riporta comingsoon.it

Temptation Island, discussa coppia annuncia la data delle nozze: “Ci sposiamo a San Silvestro!” - La loro partecipazione alla settima edizione di Temptation Island non è di certo passata inosservata, erano anche usciti separati dal program ... Scrive isaechia.it

Temptation Island 2025 quando comincia? L'annuncio di Filippo Bisciglia: «Stiamo accendendo i motori». Il nuovo villaggio e le 7 coppie: cosa sapere - «Stiamo accendendo i motori...» Filippo Bisciglia è pronto e i telespettatori anche. Manca davvero pochissimo al ritorno di ... Riporta msn.com

Ex Temptation Island choc annuncia l'operazione: il motivo è folle