Scopri cosa va in onda su Rai3 con Tele... e le ultime smentite sulla sinistra. Vi proponiamo anche "Tele...Raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al mondo dello spettacolo e dei personaggi più discussi. Mentre la Rai annuncia dati di fine stagione positivi, le polemiche sul servizio pubblico continuano a tenere banco. Riuscirà Rai a rinnovarsi e conquistare il pubblico? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti.

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Vita da artista) Proprio in queste ore la Rai ha ufficializzato i dati di fine stagione tv e sono buoni, con Rai 1 rete più vista a livello nazionale nell’intero giorno, Rai 3 al terzo posto e Rai 2 che tiene bene. Gli attacchi però al servizio pubblico non sono cessati e riguardano soprattutto la presunta incapacità di creare nuovi prodotti e il solito abusato mantra TeleMeloni. Normale dialettica politica ma intanto qualcosa di innovativo in palinsesto c’è: questa settimana il preserale di Rai 3 ha iniziato a ospitare il format Vita da artista condotto dal giovane storico dell’arte Jacopo Veneziani che accompagna gli spettatori alla scoperta della vita di grandi artisti, delle loro abitazioni, degli studi, dei luoghi della loro creatività . 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - TeleMeloni? Cosa va in onda su Rai3: sinistra smentita

