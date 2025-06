Telefonate mute alla ex a ogni ora del giorno

L'ossessione si trasforma in minaccia reale: un uomo di 50 anni, già noto alle autorità per comportamenti violenti e possessivi, è stato nuovamente ammonito dal Questore Capocasa per stalking. Dopo oltre 30 provvedimenti in cinque mesi, la sua condotta incessante di telefonate mute alla ex donna ha sollevato l’allarme. La sicurezza delle vittime viene prima di tutto: il rispetto delle regole e delle persone deve prevalere.

Ancora un ammonimento per stalking, firmato dal Questore Capocasa, su istruttoria della Divisione Anticrimine, notificato nei giorni scorsi, ad un uomo italiano residente fuori provincia. Negli ultimi 5 mesi già oltre 30 sono i provvedimenti disposti in materia di atti persecutori eo violenza domestica. Il provvedimento si è reso necessario in quanto il 50enne lombardo, che già durante il rapporto affettivo si era mostrato possessivo e controllante, difronte alla decisione della compagnia di chiudere il rapporto, non accettando la fine della relazione, ha posto in essere una serie di condotte moleste e persecutorie, volte a minacciare la donna, sua coetanea, con infinite telefonate mute in ogni ora del giorno e della notte, appostamenti nei luoghi da lei frequentati, fino ad arrivare a bussare alla porta anche dell’abitazione e il luogo di lavoro dell’attuale fidanzato della vittima, tanto da determinare un grave stato di ansia dei due, ma anche nei familiari e degli amici della coppia, per il timore di aggressioni o vendette. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Telefonate mute alla ex a ogni ora del giorno

