Tecnopolo un convegno sulle sfide dell’economia circolare e sostenibilità nella Romagna Faentina

Sei pronto a scoprire come l'innovazione può trasformare la Romagna Faentina? Martedì 10 giugno, alle 16, il Salone dell’Arengo di Faenza ospiterà il convegno “Sfide dell’economia circolare e sostenibilità nella Romagna Faentina”, un’occasione unica per confrontarsi sulle strategie più innovative e sostenibili del territorio. Organizzato dal Tecnopolo di Ravenna, questo evento aprirà nuove prospettive per un futuro più verde e responsabile. Non mancare!

Martedì 10 giugno a Faenza un convegno sull’attività di aziende ed enti di ricerca legata a C-Hub - È in programma nel pomeriggio di martedì 10 giugno a partire dalle 16, al Salone dell’Arengo del Palazzo del Podestà di Faenza (piazza Martiri 1), il convegno “Sfide dell’economia circolare e sostenib ... Riporta ravennawebtv.it

