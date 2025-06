Tax freedom day il 7 giugno è il primo giorno senza tasse

Il 7 giugno segna il Tax Freedom Day, il primo giorno senza tasse, simbolo di un anno fiscale complesso per gli italiani. Secondo la Cgia di Mestre, nel nostro Paese ci vogliono in media 156 giorni di lavoro solo per pagare le tasse annuali, con il 6 giugno come data in cui si esauriscono questi impegni. Questa misura, pur indicativa, mette in evidenza quanto del tempo passato a lavorare sia dedicato esclusivamente al fisco, spingendoci a riflettere sull’efficienza e l’equità del sistema tributario.

