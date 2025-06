Tavolo tecnico sulle Fonderie Pisano Salute e Vita | Ennesima farsa politica sulla pelle dei malati

La recente convocazione del tavolo tecnico sulle Fonderie Pisano, prevista per lunedì 9 giugno a Salerno, riaccende le tensioni tra politica e salute pubblica. La polemica si infittisce, sollevando ancora una volta dubbi sulla reale volontà di proteggere i malati e l’ambiente. Lorenzo Forte, presidente di “Salute e Vita,” non perde tempo nel denunciare questa ennesima farsa: è ora di fare chiarezza e agire concretamente per la tutela dei cittadini e dei lavoratori coinvolti.

Non si placa la polemica attorno al tavolo tecnico convocato per lunedì 9 giugno dal Comune di Salerno per discutere della vicenda Fonderie Pisano. A intervenire duramente è Lorenzo Forte, presidente dell’associazione “Salute e Vita” e primo firmatario del ricorso accolto dalla Corte Europea dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Tavolo tecnico sulle Fonderie Pisano, Salute e Vita: "Ennesima farsa politica sulla pelle dei malati"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Tavolo Tecnico Fonderie Pisano

La Città Metropolitana promuove un tavolo tecnico per l'inclusione scolastica - La Città Metropolitana di Catania lancia un tavolo tecnico interistituzionale dedicato all'inclusione scolastica delle persone con disabilità.

Fonderie Pisano, Salute e Vita: "Tavolo tecnico senza cittadini e fabbrica" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Da msn.com

Tavolo di approfondimento tecnico sulle Fonderie Pisano. L’Associazione “Salute e Vita”: “Non ne riconosciamo la legittimità” - L’Associazione “Salute e Vita” non è stata invitata a partecipare al secondo tavolo di approfondimento tecnico sulle Fonderie Pisano. A tal proposito, l’Associazione è intervenuta reclamando su quanto ... Da ondanews.it

Tavolo tecnico su Fonderie Pisano: incontro al Comune con il presidente Iannelli - “Il 7 giugno alle ore 10, nella sala della Giunta di Palazzo di Città a Salerno, ci sarà il quarto incontro del Tavolo Tecnico sulle Fonderie Pisano”. A renderlo noto Arturo Iannelli ... Come scrive salernonotizie.it

FONDERIE PISANO, PRIMA RIUNIONE DEL TAVOLO TECNICO - SERVIZIO TG DEL 12/04/2022