Tau Altopascio | Ivan Maraia possibile sostituto di Venturi focus su budget e ringiovanimento

Qualora Simone Venturi non dovesse prolungare la propria permanenza al Tau Altopascio, il club amaranto potrebbe rivolgersi a Ivan Maraia (foto). L’ex tecnico di Pontedera e Lucchese in serie "C", ha anche esperienza nel campionato di quarta serie. E’ stato notato diverse volte in tribuna a vedere il Tau. Ma questo significa poco. L’indiscrezione sul nome di Maraia circola in questi giorni, anche se Venturi deve ancora terminare di confrontarsi con i dirigenti amaranto. Il nodo, come già anticipato, è il budget che il club ha intenzione di investire nella stagione 2025-2026. L’obiettivo, già dichiarato, è quello di ringiovanire progressivamente la "rosa". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tau Altopascio: Ivan Maraia possibile sostituto di Venturi, focus su budget e ringiovanimento

