Taser per la Polizia Locale respinta ancora una volta la mozione di Fratelli d' Italia

Ancora una volta, la proposta di introdurre i taser per la Polizia Locale è stata respinta, suscitando discussioni e delusione tra chi vede questa misura come strumento di sicurezza. La maggioranza di centrosinistra ha infatti bocciato la mozione di Fratelli d’Italia durante l'ultima seduta, lasciando aperto il dibattito su come garantire efficacemente la sicurezza pubblica. Ma cosa significa questa decisione per la città e i suoi agenti?

La maggioranza di centrosinistra in Consiglio Comunale ha rispedito nuovamente al mittente la proposta di valutare l'adozione del taser per gli agenti della Polizia Locale. E' infatti stata bocciata la mozione proposta nella seduta di giovedì 5 giugno da Fratelli d'Italia, Lega Modena, Forza.

