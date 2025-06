Tartaruga ’aliena’ in strada | Attenzione è pericolosa

Stava facendo jogging su via delle Prata quando ha visto una forma tozza attraversare la strada. La donna ha fatto in tempo a riprenderla col telefonino e il filmato è diventato virale in pochi attimi. L’animale in questione è una tartaruga azzannatrice, specie aliena sul nostro territorio che può essere molto pericolosa anche per l’essere umano. La caccia è aperta nella zona, perché si tratta di un esemplare piuttosto imponente. La corazza di questi rettili può raggiungere una lunghezza di circa 50 centimetri e il peso superare i 30 chili. L’appello è ovviamente quello di avvertire le forze dell’ordine (polizia municipale o carabinieri forestali) nel caso in cui ci si dovesse imbattere nuovamente nell’animale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

