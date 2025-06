Tariffe stellari per le tende esclusive nei lidi vip della Versilia

Se desideri vivere un'estate da sogno lungo le rinomate spiagge della Versilia, preparati a scoprire che le tariffe dei lidi vip sono ormai a livelli stellari. Per un posto in prima fila al mare, i prezzi raggiungono cifre sorprendenti, come i 1500 euro al giorno per la tenda più esclusiva di agosto. Ma quanto si spende, in realtà , per godersi il lusso sulle spiagge più ambite? Lo scopriamo insieme.

Per un posto in prima fila al mare le tariffe dei lidi "vip" hanno raggiunto livelli stellari, al punto che per la tenda più esclusiva della Versilia si spendono ad agosto 1500 euro al giorno. Lo afferma il Codacons, che come ogni anno fornisce i dati sui listini degli stabilimenti balneari e la classifica dei lidi più costosi della Penisola che l'ANSA pubblica in anteprima. In linea generale, per affittare un ombrellone e due lettini durante il weekend in uno stabilimento standard, la spesa media rimane sostanzialmente stabile rispetto al 2024, e si attesta tra i 32 e i 35 euro al giorno, con forti differenze sul territorio: a Sabaudia servono fino a 45 euro, che arrivano a 90 euro a Gallipoli e toccano i 120 euro in alcune località della Sardegna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tariffe stellari per le tende esclusive nei lidi vip della Versilia

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Lidi Tariffe Stellari Versilia

Codacons, per un giorno in spiaggia si spendono fino a 1500 euro - Per un posto in prima fila al mare le tariffe dei lidi "vip" hanno raggiunto livelli stellari, al punto che per la tenda più esclusiva della Versilia si spendono ad agosto 1500 euro al giorno. (ANSA) ... Lo riporta ansa.it

Tariffe nei lidi: a Palinuro gli aumenti maggiori - L’indagine ha analizzato, in primis, le tariffe applicate dai gestori degli stabilimenti riscontrando un aumento dei prezzi rispetto all’anno precedente, inoltre, attraverso un questionario ... Da infocilento.it

A Sorrento sconti del 50% per i residenti sulle tariffe dei lidi balneari - Tariffe, scontistica e modalità riservate ai residenti saranno disponibili attraverso una cartellonista ben visibile al pubblico, che sarà apposta all’ingresso dei singoli lidi. Secondo ilmattino.it

A cena sul mare a #fortedeimarmi #versilia #viaggiare #shortstravel #viaggi #consiglidiviaggio