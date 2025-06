Tardivo intervento di Pd-M5s-Avs contestazione a corteo per Gaza – Video

Nel cuore di Roma, un corteo pacifico per Gaza si è svolto senza incidenti fino a quando un gruppo di manifestanti ha interrotto la marcia con una contestazione all'angolo tra piazza Vittorio Emanuele II e viale Manzoni. Un momento che ha acceso il dibattito politico, evidenziando le tensioni emergenti tra diverse fazioni. La vicenda riaccende l’attenzione su come la passione per la causa possa trasformarsi in scontro pubblico.

(Adnkronos) – C'è stata anche una contestazione al corteo per Gaza sfilato per le strade di Roma e giunto a San Giovanni. Il corteo ha sfilato pacificamente per circa un chilometro partendo da piazza Vittorio Emanuele II. Ad un certo punto, all’angolo con viale Manzoni un gruppo composto da Fronte Comunista (FC), Fronte della Gioventù . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

In questa notizia si parla di: Corteo Contestazione Gaza Tardivo

"Tardivo intervento di Pd-M5s-Avs", contestazione a corteo per Gaza - Video - (Adnkronos) - C'è stata anche una contestazione al corteo per Gaza sfilato per le strade di Roma e giunto a San Giovanni. Il corteo ha sfilato pacificamente per circa un chilometro partendo da piazza ... Si legge su msn.com

"Fermiamo il massacro", a Roma il grido per Gaza. Schlein: "In piazza l'Italia che non tace" - “Questa piazza chiede al governo italiano, all'Unione europea e alla comunità internazionale di agire. Non è il tempo delle parole, ma delle azioni concrete e di riuscire a fermare questo massacro e ... Segnala adnkronos.com

A Roma il corteo per Gaza. Schlein: 'In piazza l'Italia che non tace' - per le strade del centro di Roma. Dietro uno striscione con scritto "Gaza stop al massacro. Basta complicità", con i colori della Palestina, la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Gi ... Come scrive ansa.it