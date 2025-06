Taranto | si apre il Map festival Oggi doppio appuntamento

Taranto si anima con il MAP Festival, un appuntamento imperdibile che inaugura oggi la sua quinta edizione. L’evento, ospitato nell’ex Convento di Sant’Antonio, promette emozioni uniche con il concerto di Israel Varela, batterista e compositore messicano di talento. In collaborazione con la Soprintendenza, il festival si conferma come un punto di riferimento culturale e musicale, offrendo al pubblico un’esperienza indimenticabile. Pronti a vivere la magia della musica?

Di seguito un comunicato diffuso dall’orchestra della Magna Grecia: Sabato 7 giugno  nell’ex Convento di Sant’Antonio in via Viola 5 a Taranto, Israel Varela, batterista, compositore, vocalist messicano, sarĂ protagonista del doppio evento che aprirĂ la quinta edizione del MAP Festival diretto da Gloria Campaner e Piero Romano. In collaborazione con la Soprintendenza per il Patrimonio culturale subacqueo, i primi due eventi della rassegna registrano giĂ il sold out. Alle 16.00  primo appuntamento con Varela. Il popolare artista terrĂ un incontro a “numero chiuso” con quanti hanno giĂ prenotato su eventbrite e sono interessati al mondo delle percussioni del quale il primo ospite del MAP è uno dei massimi esponenti; alle 21. 🔗 Leggi su Noinotizie.it