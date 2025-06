Taormina Film Festival 2025 | programma e tutti gli ospiti

Preparati a vivere un’edizione indimenticabile del Taormina Film Festival 2025, dal 10 al 14 giugno, dove il talento femminile sarà protagonista assoluto. Presentata nella sede della Stampa Estera a Roma, questa 71ª edizione promette di sorprendere con ospiti di grande calibro e omaggi ai miti del cinema internazionale. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del grande schermo, che celebrerà il meglio delle nuove frontiere cinematografiche e artistiche.

Sarà un’edizione fortemente caratterizzata dalla presenza e dal talento femminile la 71ª del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno 2025. La rassegna, presentata oggi nella sede della Stampa Estera a Roma, è organizzata dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia con il sostegno della Regione Siciliana e la direzione artistica di Tiziana Rocca. Accanto agli omaggi a due giganti del cinema internazionale come Martin Scorsese e Michael Douglas, entrambi premiati per il loro straordinario contributo alla settima arte, il festival quest’anno celebra le donne in ogni sfumatura del loro ruolo, dentro e fuori dal set. 🔗 Leggi su Superguidatv.it