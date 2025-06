Taobuk 2025 | la 15ª edizione del Festival del Libro esplora i confini Grandi nomi tra gli ospiti

Dal 18 al 23 giugno 2025, Taormina si trasformerà nella capitale mondiale della cultura con la 15ª edizione di Taobuk, il festival internazionale del libro che quest’anno esplora i confini tra realtà e immaginazione. Con oltre 200 ospiti da tutto il mondo e grandi nomi della letteratura, l'evento promette incontri imperdibili e scoperte sorprendenti. Abbonati a DayItalianews e vivi in prima persona questa straordinaria avventura culturale!

Dal 18 al 23 giugno 2025, la splendida cornice di Taormina ospiterà la 15ª edizione di Taobuk, il prestigioso festival internazionale del libro, sotto la direzione artistica di Antonella Ferrara. L'evento è promosso con il sostegno della Regione Siciliana, dell' Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, della Fondazione Taormina Arte Sicilia, del Parco Archeologico Naxos Taormina, del Ministero della Cultura e in collaborazione con Bper Banca. La presentazione ufficiale si è svolta a Palermo, a Palazzo d'Orleans.

Ci vediamo in questi giorni al SALONE DEL LIBRO DI TORINO! @SalonedelLibro Inizio stamattina 16 maggio 10.30 Padiglione Ovale Sala Indaco - Oltre i confini del sogno. @TaobukFestival Partecipa alla discussione

Confini - XV Edizione @TaobukFestival 18 - 23 giugno 2025 #Taormina #messina #book #eventisicilia25 #visitsicilyinfo http://ww.taobuk.it Partecipa alla discussione

