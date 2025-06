Tante feste Tributo ai Queen cucina sarda birra e Box Rally | il week-end in provincia

Un fine settimana ricco di energia e divertimento tra musica, tradizioni e avventure in provincia di Bergamo! Dai tributi ai Queen e Bowie, alle celebrazioni della cucina sarda e della birra, senza dimenticare il Box Rally e le tante passeggiate tra natura e cultura. Un’occasione imperdibile per vivere momenti indimenticabili in compagnia, scoprendo le eccellenze locali e lasciandosi coinvolgere dall’atmosfera festosa. Pronti a immergervi in un weekend all’insegna del divertimento?

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano tante feste in varie località, Rock in Riot a Martinengo, il tributo ai Queen e a David Bowie a Nembro (sabato), la Festa della birra a Berzo San Fermo, specialità sarde al Castello di Malpaga e il Box Rally a Villa d’Adda. Da annotare, inoltre, Biblofestival, la StraFuipiano (domenica), camminate, Osio Folk a Osio Sotto, musica live, balli e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 7 e domenica 8 giugno. ALBINO – Ad Albino torna la “Festa dell’Oratorio” – Ad Albino la camminata “Impronte partigiane” ALMENNO SAN BARTOLOMEO – La pittura di Tiziana Rossi al Museo Tino Sana AZZANO SAN PAOLO – Il gruppo Alpini di Azzano compie cinquant’anni: il programma dei festeggiamenti BARIANO – A Bariano due week-end con la Festa dell’Oratorio BERZO SAN FERMO – “Festa della birra” a Berzo San Fermo BOLTIERE – Visita guidata teatralizzata “Boltiere e le sue torri” BREMBATE – Festa dell’oratorio di Brembate: il programma 2025 CALUSCO D’ADDA – A Calusco in scena “Moztri! Inno all’infanzia” CARAVAGGIO – A Caravaggio due week-end con la Festa Alpina CAVERNAGO – “Dalla Sardegna a Malpaga”, week-end fra gusto e musica CERETE – Intergruppo e anniversario di fondazione: Cerete in festa per gli Alpini CISANO BERGAMASCO – “Festiamo insieme” a Cisano Bergamasco, il programma dell’edizione 2025 CISERANO – Biblofestival, oltre 50 appuntamenti per bambini e famiglie CLUSONE – Visite guidate alla Casa dell’Orfano a Clusone: il programma di giugno – Visita guidata a “I Grandi Classici” di Clusone – Visita a Clusone, città dell’arte e del tempo – Visita guidata a Palazzo Fogaccia a Clusone DALMINE – Sant’Andrea in festa a Dalmine: il programma 2025 FUIPIANO VALLE IMAGNA – Torna la “StraFuipiano” GANDINO – “Gandino in festa”, il programma dell’edizione 2025 – Camminata guidata a Gandino GORLE – A Gorle torna la “Festa Codeghì N‘del Pà”: le date dell’edizione 2025 LEFFE – Apertura del Museo del Tessile a Leffe LOVERE – A Lovere concerto di Sevardi e Mastropietro – Mercato “Campagna Amica” a Lovere MADONE – A Madone torna la Festa dell’Oratorio MAPELLO – “L’Isola nel cuore”, a Mapello esposizione di discipline olistiche – A Valtrighe quattro giorni di festa MARTINENGO – A Martinengo torna “Rock in Riot” MOZZANICA – Anniversario di fondazione e Raduno Bassa Bergamasca: Alpini in festa a Mozzanica MOZZO – A Mozzo tre week-end con la festa dell’oratorio – Biblofestival, oltre 50 appuntamenti per bambini e famiglie NEMBRO – Spettacolo di burattini a Nembro – A Nembro tributo ai Queen e David Bowie OSIO SOTTO – Biblofestival, oltre 50 appuntamenti per bambini e famiglie – “Osio Folk”, week-end fra musica, canti e balli PALADINA – Festa a Sombreno: le date dell’edizione 2025 PALAZZAGO – A Burligo quattro week-end con la “Festa della campagna” PEDRENGO – “Orator(n)iamo in festa” a Pedrengo: l’edizione 2025 PONTE SAN PIETRO – Gli Alpini di Ponte San Pietro compiono 95 anni: il programma dei festeggiamenti – Festa dell’Oratorio a Ponte San Pietro: le date PONTIDA – Camminata alla Riviera di Pontida ROGNO – “Festa della montagna” a Rogno SANT’OMOBONO TERME – “Festa del sorriso” a Mazzoleni: le date SARNICO – Festa dell’Oratorio a Sarnico: l’edizione 2025 SCHILPARIO – A Schilpario week-end di riflessioni attorno al paesaggio SERIATE – “Festa della famiglia” a Comonte: il programma dell’edizione 2025 SORISOLE – “Insieme in festa”, a Petosino cucina e divertimento TAVERNOLA BERGAMASCA – A Tavernola il concerto “Estaciones Porteñas” TREVIOLO – Festa dell’oratorio a Treviolo URGNANO – “Giovani in festa” a Urgnano VILLA D’ADDA – “Vivere box rally”, a Villa d’Adda discesa con veicoli senza motore VILLA D’OGNA – Sport, cucina e divertimento: “Beach’N goal” a Villa d’Ogna. 🔗 Leggi su Bergamonews.it