Tagliati oltre 100mila metri cubi | Come dieci palazzi da dieci piani

Maggiori oneri per chi costruisce, più edilizia convenzionata, un piano regolatore che vada verso il consumo di suolo negativo. E una chiara linea politica per evitare che Monza diventi "una città per ricchi, come sta accadendo a Milano". Sono i punti fermi tracciati dall’assessore all’Urbanistica Marco Lamperti durante l’incontro alla sede del Pd cittadino. Con un +18% negli oneri di urbanizzazione, Monza ha già incassato più risorse da reinvestire in opere pubbliche. "Abbiamo adeguato gli oneri all’aumento dei costi dei cantieri – spiega Lamperti –. E ridotto al minimo le premialità volumetriche previste dalla Regione: abbiamo tagliato oltre 100mila metri cubi, l’equivalente di dieci palazzi da dieci piani". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it