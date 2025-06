Tagli irregolari e scorretto smaltimento del legno | raffica di multe dei Carabinieri forestali

Le recenti operazioni dei Carabinieri Forestali hanno messo in luce gravi irregolarità nei tagli di legno e nello smaltimento illecito dei rifiuti boschivi, portando a una raffica di multe e sanzioni. La tutela del patrimonio naturale è una priorità, e questi controlli sono fondamentali per garantire un ambiente più pulito e sostenibile. È essenziale che aziende e cittadini rispettino le normative ambientali per preservare il nostro territorio.

I Militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Volterra, Pomarance e Riparbella hanno intensificato i controlli sul territorio per garantire il rispetto della normativa in materia di tagli boschivi. In località Fontaccia, nel comune di Volterra, è stato sanzionato il titolare di un’impresa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Tagli irregolari e scorretto smaltimento del legno: raffica di multe dei Carabinieri forestali

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Tagli Carabinieri Irregolari Scorretto

Ancona, tagli di alberi irregolari: 41 illeciti scovati dai Forestali, multe per migliaia di euro - ANCONA - 150 ispezioni con 41 illeciti contestati e multe per 8mila euro: è il bilancio della campagna di controlli dei Carabinieri Forestali di Ancona ... Tra le violazioni maggiormente riscontrate ... Si legge su corriereadriatico.it

Immigrazione Carabinieri fermano 20 irregolari - È infatti di 37 arresti il bilancio di una serie di controlli messi a segno da inizio anno dai carabinieri del capoluogo lombardo e di Monza nell ambito del «Patto per Milano sicura». ilgiornale.it scrive

Civitanova, giro di vite contro i clandestini: scovati sette tunisini irregolari - CIVITANOVA - Controlli a tappeto di polizia e carabinieri per il contrasto dell’immigrazione clandestina. Individuati sette tunisini irregolari. I servizi straordinari del territorio sono stati decisi ... Riporta corriereadriatico.it

EMILIA-ROMAGNA: Sequestrate 80.000 mascherine irregolari cinesi | VIDEO