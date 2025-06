Tacente | Patto di fiducia con gli elettori riaccendiamo la speranza

In un clima di rinnovata fiducia e speranza, Francesco Tacente ha stretto un patto tacente con gli elettori di Taranto, riaccendendo il cuore pulsante della città. La sua voce si fa portavoce di un desiderio condiviso: risollevare Taranto dalle difficoltà e riportarla a splendere. Ma quali sono le strategie concrete per trasformare questa speranza in una reale rinascita?

Tarantini Time Quotidiano «Taranto, grazie. Grazie a ciascuno di voi. A chi ci ha creduto fin dal primo giorno, a chi si è unito strada facendo, a chi ha scelto di dare una mano perché non ne poteva più di guardare questa città affondare nel disincanto. Taranto vuole cambiare e noi abbiamo acceso una speranza». Così l’avvocato Francesco Tacente, candidato sindaco della larga coalizione di liste civiche e centrodestra, si è rivolto ai tanti cittadini che hanno affollato piazza della Vittoria per l’evento di chiusura della campagna elettorale. Erano presenti i coordinatori regionali del centrodestra, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato di Fratelli d’Italia, il sen. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Tacente: «Patto di fiducia con gli elettori, riaccendiamo la speranza»

