Tacchinardi avverte l’Inter | Il Napoli sta preparando uno squadrone e su De Bruyne penso questo

Alessio Tacchinardi si è espresso con entusiasmo sulle ambizioni del Napoli, lodando le strategie di mercato e il progetto tecnico di Antonio Conte. L’ex centrocampista della Juventus ha evidenziato come la squadra partenopea stia preparando uno squadrone, con l’obiettivo di competere ai massimi livelli e difendere con forza il proprio titolo. Il calcio italiano si prepara a un’altra stagione di grande spettacolo, dove il Napoli potrebbe davvero fare la differenza.

L’ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, si è espresso positivamente sulle mosse che sta operando il Napoli per il prossimo anno. Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, ha speso belle parole nei confronti del Napoli di Antonio Conte, sottolineando il buon operato degli azzurri anche sul mercato. Partenopei chiamati il prossimo anno a difendere lo scudetto, dopo averli appena vinto con un punto di vantaggio sull’ Inter. SUL NAPOLI – « Il Napoli sta preparando uno squadrone. De Bruyne darà lustro al Napoli, è un giocatore favoloso, di una qualità, di un’eleganza incredibile ed alzerà il livello anche della nostra Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Tacchinardi avverte l’Inter: «Il Napoli sta preparando uno squadrone, e su De Bruyne penso questo»

In questa notizia si parla di: Tacchinardi Napoli Avverte Inter

Tacchinardi: "Il Napoli sta zoppicando, l’Inter può crollare da un momento all’altro! Ecco chi può approfittarne" - Ultime notizie SSC Napoli - Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della ... Davanti, Napoli e Inter stanno zoppicando e non poco. Per la Juve sarà la sfida della stagione. I bianconeri sono ... Secondo msn.com

Tacchinardi: "Vidi Conte prima di Como-Napoli, non ho idea di cosa successe fuori l'hotel" - Alessio Tacchinardi ha rivelato un retroscena inedito su Antonio Conte, incontrato nel prepartita di Como-Napoli, partita persa dagli azzurri. Si legge su msn.com

Volata Scudetto, Tacchinardi: "Napoli e Atalanta possono allungare, Inter in riserva" - Nelle scorse ore abbiamo intervistato in esclusiva l'ex centrocampista Alessio Tacchinardi ... Atalanta e Napoli sono due outsider toste per l'Inter, che è una corazzata ma ha un calendario ... Da tuttomercatoweb.com