Tabacco di contrabbando e snus sequestrati oltre 52 chili dai finanzieri

Le forze dell'ordine di Verona continuano a combattere efficacemente il mercato nero, sequestrando ingenti quantitativi di prodotti illegali che mettono a rischio la salute dei consumatori e alimentano il giro di affari illegali. Questa operazione dimostra come il contrasto al contrabbando sia una priorità per tutelare legalità e sicurezza. È fondamentale mantenere alta l’attenzione su questo fenomeno, perché solo così si può proteggere la collettività e sostenere un mercato sano e regolamentato.

I finanzieri veronesi hanno concluso un'importante operazione di contrasto al traffico illecito di tabacchi lavorati. Operazione che ha portato al sequestro di oltre 52 chilogrammi di tabacco di contrabbando e di 700 bustine di snus, un prodotto a base di tabacco per uso orale, confezionato in. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Tabacco di contrabbando e snus, sequestrati oltre 52 chili dai finanzieri

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Tabacco Contrabbando Snus Oltre

Trieste: tabacco da masticare di contrabbando scoperto in tre negozi della città - E' stato un primo sequestro in un negozio di Trieste di melassa di tabacco ... di contrabbando finalizzato alla minuta vendita di tabacco da masticare, in gergo comune conosciuto come "Snus ... Si legge su rainews.it

Scoperto maxi traffico di tabacco: sequestrati 52 kg di prodotti pericolosi destinati ai giovani - VERONA – Un'importante operazione delle Fiamme Gialle ha colpito al cuore un traffico illecito di tabacco di contrabbando e di “SNUS”, un pericoloso prodotto a base di tabacco per uso orale, sequestra ... nordest24.it scrive

Tabacco, cresce il contrabbando in Europa - di oltre 70 fabbriche clandestine all’interno dei confini Ue, tra Belgio, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, paesi baltici e Italia. Contraffazione e contrabbando, in assenza di un approccio ... Da ilsole24ore.com

Il nuovo contrabbando di sigarette:Tabacco ancora più tossico. La camorra sta facendo affari d'oro