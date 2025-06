Sventò un esplosione durante un’operazione antidroga | per il Tar non merita la promozione

Un gesto di coraggio e prontezza che avrebbe potuto salvare molte vite, ma il percorso verso la promozione non è ancora scritto. Nonostante abbia evitato una tragedia a Fiumicino, il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso di non riconoscere a questo ufficiale un merito straordinario, sollevando interrogativi sulla valutazione delle azioni eroiche all’interno delle forze dell’ordine. La sua storia ci ricorda che il valore spesso va oltre le medaglie e i riconoscimenti ufficiali.

Fiumicino, 7 giugno 2025 – Aveva evitato una possibile tragedia a Fiumicino durante un'operazione antidroga. Aveva ar restato un pregiudicato egiziano pronto a far esplodere una bombola di ga s e messo in sicurezza un intero stabile. Per il suo comandante sì, ma per l'amministrazione della Polizia di Stato quell'intervento, per quanto encomiabile, non bastava per la promozione per merito straordinario. E il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nella sentenza pronunciata il 3 giugno scorso, ha c onfermato la legittimità della scelta, respingendo il ricorso del sovrintendente oggi in servizio nello stesso Commissariato.